Kocaeli'de bahçe duvarından düşen köpek kurtarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarından düşen köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarından düşen köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Köşklüçeşme Mahallesi'nde sahipsiz köpek, bir apartmanın 2 metrelik bahçe duvarından zemine düştü.
Köpeğin düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılan köpek, kontrollerin ardından salıverildi.
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