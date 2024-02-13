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        Kocaeli'de bahçe duvarından düşen köpek kurtarıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarından düşen köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 21:38 Güncelleme: 13.02.2024 - 21:38
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        Kocaeli'de bahçe duvarından düşen köpek kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarından düşen köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

        Köşklüçeşme Mahallesi'nde sahipsiz köpek, bir apartmanın 2 metrelik bahçe duvarından zemine düştü.

        Köpeğin düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılan köpek, kontrollerin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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