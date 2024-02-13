Kocaeli'de otomobilin alev alması güvenlik kamerasında

Öte yandan otomobilin alev alması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Aksu'nun aracından inmek istediği sırada otomobilin motor kısmının alev aldığı, ardından sürücü ile çevredekilerin alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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