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        Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22,5 yıl hapis cezası verildi

        Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtayın bozma ilamı sonrası yapılan yargılamada aynı cezaya çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:11
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        Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22,5 yıl hapis cezası verildi
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        Kocaeli'de yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtayın bozma ilamı sonrası yapılan yargılamada aynı cezaya çarptırıldı.

        Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen mağdur E.A'nın avukatı, hakkındaki adli kontrol kararının yetersiz olduğunu savunduğu sanığın tutuklanmasını, mahkeme aksi kanaatteyse ev hapsi uygulanmasını istedi.

        F.A. ise mağdurun anlatımlarının çelişkili olduğunu, olayın E.A. ve annesi tarafından kurgulandığını öne sürdü.

        Sanık avukatı da E.A'nın farklı beyanlarda bulunduğunu ve çelişkili anlatımların giderilmediğini söyleyerek, kendisinin yeniden dinlenilmesi gerektiğini kaydetti.

        Olayın kurgulandığını savunan avukat, "Ailenin yargılama aşamasında Fransa'ya geçici koruma statüsüyle yerleşmiş olması da bizi doğrulamaktadır." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmedildi.

        - Olay

        İzmit'te kızı E.A'nın (14) anlatımı üzerine anne F.A, Temmuz 2019'da cinsel istismar iddiasıyla amca F.A'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan F.A. tutuklanmıştı.

        Yargılama sonucunda F.A'ya 28 Nisan 2021'de "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. 4,5 yıl cezaevinde kalan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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