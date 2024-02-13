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        Hafif ticari aracın çarptığı bekçi ağır yaralandı; o anlar kamerada

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye (64), hafif ticari araç çarptı. Cüce ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:30
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        Hafif ticari aracın çarptığı bekçi ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan gece bekçisi Mehmet Cüce'ye (64), hafif ticari araç çarptı. Cüce ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mehmet Cüce, mesai bitiminin ardından evine gitmek için yola çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Cüce'ye, 41 PY 788 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Mehmet Cüce, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cüce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karşıya geçmek için caddeye çıkan Cüce'nin 2 şeridin ortasında durduğu, bu sırada Cüce'nin sağdan gelen hafif ticari araca durması yönünde işaret yaptığı, ancak aracın ona çarptığı görüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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