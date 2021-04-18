Sokak ortasında rastgele ateş açtı: 2 yaralı



Dinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bir kişinin sokak ortasında rastgele ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişi sokak ortasında tabanca ile rastgele ateş açtıktan sonra otomobille kaçtı. Bu sırada olay yerinde bulunan 2 kişi, kurşunların hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kalçasından yaralanan Mehmet Ali Yıldırım (48) ile bacağından yaralanan Ekrem Gelturan´ı (48) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Polis ekipleri ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2021-04-18 18:57:28



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