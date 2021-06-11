Terör örgütü PKK propagandası yapan 3 kişi serbest kaldı

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Kocaeli’de, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı belirlenen C.Y. ve Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dilovası, Körfez ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda C.Y., Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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