'Arazi' kavgasında üvey kardeşini öldüren ağabeye müebbet hapis

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği üvey kardeşinin önce evini yakan ardından silahla vurarak öldüren Ali Parmaksız (73), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 2 Temmuz'da, Kandıra'ya bağlı Babalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Parmaksız, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Osman Yavaş'ın (62) oturduğu evi ateşe verdi. Yangın, büyümeden söndürülürken, 2 kardeş kavga etmeye başladı. Ali Parmaksız, yanında taşıdığı tabanca ile Osman Yavaş'ı vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Parmaksız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali Parmaksız'ın Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Parmaksız, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Önceki celsede cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaanın okunması ile başlayan duruşmada, Parmaksız'a karar öncesi son sözü soruldu. Parmaksız, "Beraatimi istiyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Parmaksız´ı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-06-15 13:28:46



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