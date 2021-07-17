9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk TEM’deki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk TEM’deki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

İHA

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk TEM’deki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ilk gününde İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilcilerinin TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor. 9 günlük Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün mesai saatinin sonlanması ve tatilin başlaması ile birlikte yola çıkmaya başladı. İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatleri itibari ile yoğunluk oluşturmaya başladı. TEM otoyolu Ankara istikametinde, Körfez, Derince ve İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor. Gültepe ve Korutepe Tünelleri’nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. D100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir trafiğinin de eklenmesi ile yoğunluk oluşmaya başladı.
TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atık toplama projesine İzmitli muhtarlardan destek
YEREL HABERLER Atık toplama projesine İzmitli muhtarlardan destek
Kısıtlamasız ilk bayramı iple çekenler alışverişe koştu Kocaeli'de bayram alışverişine çıkan vatandaşlar şehir merkezine akın etti Bayramlık almaya çıkan vatandaşlar bayramı iple çekiyor
YEREL HABERLER Kısıtlamasız ilk bayramı iple çekenler alışverişe ...
ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği
YEREL HABERLER ÇESK’ten karatede iki Türkiye ikinciliği
15 Temmuz’da Çayırova kırmızı beyaza büründü
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da Çayırova kırmızı beyaza büründü
Dilovası halkı, 15 Temmuz'da nöbette kaldı
YEREL HABERLER Dilovası halkı, 15 Temmuz'da nöbette kaldı
İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle doldu Denizin tadını çıkarmak isteyenler Kandıra sahillerine koştu
YEREL HABERLER İstanbul'un yanı başında sahiller erken tatilcilerle ...
Kartepe’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
YEREL HABERLER Kartepe’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan emekli polis son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çok sevdiği bisikletiyle tırın altında kalan emekli ...
İzmit'in Pisa Kuleleri yıkılmayı bekliyor
YEREL HABERLER İzmit'in Pisa Kuleleri yıkılmayı bekliyor
TEM Otoyolu’nda bayram tatili öncesi akıcı trafik hakim
YEREL HABERLER TEM Otoyolu’nda bayram tatili öncesi akıcı trafik ...
Gebze’de 15 Temmuz coşkusu
YEREL HABERLER Gebze’de 15 Temmuz coşkusu
Darıca 15 Temmuz’da tek yürek oldu
YEREL HABERLER Darıca 15 Temmuz’da tek yürek oldu
Kartepe Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Kartepe Kurban Bayramı’na hazır
Gölcük’ten terör örgütüne “Türkiye geçilmez” mesajı
YEREL HABERLER Gölcük’ten terör örgütüne “Türkiye geçilmez” mesajı
Körfezliler ‘Türkiye Geçilmez’ dedi
YEREL HABERLER Körfezliler ‘Türkiye Geçilmez’ dedi
15 Temmuz şehidi dualarla anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı
Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul’da
YEREL HABERLER Başiskele Yaz Akademisi öğrencileri İstanbul’da
Direksiyona geçti, asfaltı döktü
YEREL HABERLER Direksiyona geçti, asfaltı döktü
Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu
YEREL HABERLER Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu
Judocular ay yıldızlı forma için mücadele edecek
YEREL HABERLER Judocular ay yıldızlı forma için mücadele edecek
Şehit düştüğü saatte mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit düştüğü saatte mezarı başında dualarla anıldı
15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitleri dualar ile anıldı
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu Kayalıklara başını vurup yaralanan vatandaş için seferber oldular
YEREL HABERLER Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma ...
Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kayalıklarda tırmanış yapan dağcı düşerek yaralandı