Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu (3)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 'BU BİR NAMUS MESELESİ' DİYE BAĞIRDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, takside Seyhan Gözer'i öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan Ali Akbaba, polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu bir namus meselesi" diyerek bağırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-10-28 20:20:25



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