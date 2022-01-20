Kartepe'de sokak hayvanları için mama dağıtımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe'de sokak hayvanları için mama dağıtımı

İHA

Kartepe'de sokak hayvanları için mama dağıtımı

Kartepe Belediyesi ekipleri, beklenen kar yağışı sonrasında ilçenin belirli noktalarında sokak hayvanları için mama bırakmaya devam ediyor.
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini, havaların soğuduğu yağışların arttığı bu dönemde de sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz. Beklenen kar yağışı sonrasında ekiplerimiz tarafından belirli noktalarda besleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Minik can dostlarımız bize emanet. Sokak hayvanlarının ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından giderilmektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nin kırsal mahalleleri beyaza büründü Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu
YEREL HABERLER Kocaeli'nin kırsal mahalleleri beyaza büründü Yüksek ...
Aile eğitim semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Aile eğitim semineri düzenlendi
Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet ...
Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan 3 kez dönen cinayet davasında müebbet ...
Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu
YEREL HABERLER Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, ...
Dilovası'nda metruk yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Dilovası'nda metruk yapılar yıkıldı
Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisi: Tava ve bıçakla uzaklaştırmaya çalıştım
YEREL HABERLER Evine giren hırsızı öldüren tersane işçisi: Tava ve ...
Kocaeli'de "Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Akıllı Şehirler Şurası" düzenlendi
Körfez'de kar mesaisi
YEREL HABERLER Körfez'de kar mesaisi
Kartepe Belediyesi kar mesaisinde
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi kar mesaisinde
Derince'de kar timleri çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Derince'de kar timleri çalışmalarına devam ediyor
Sokak hayvanlarına büyükşehirden mama desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına büyükşehirden mama desteği
Başiskele Belediyesi personeline eğitim
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi personeline eğitim
Başkan Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ...
Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek
YEREL HABERLER Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek
Miniklerden geri dönüşüm defilesi
YEREL HABERLER Miniklerden geri dönüşüm defilesi
Başkan Özlü, pişmaniye üretim tesisine geçmiş olsun dileklerini iletti
YEREL HABERLER Başkan Özlü, pişmaniye üretim tesisine geçmiş olsun ...
Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor
Başkan Söğüt, öğrencilerle birlikte Keşişme'yi izledi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, öğrencilerle birlikte Keşişme'yi izledi
Başkan Şayir, hastane personelini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Şayir, hastane personelini ağırladı
Ekipler kar nöbetinde
YEREL HABERLER Ekipler kar nöbetinde
Unutulan yaşanmışlıklar çocuklar için bağışlanıyor Eski kitapların arasından çıkan hatıraları böyle değerlendiriyor
YEREL HABERLER Unutulan yaşanmışlıklar çocuklar için ...
Başkan Büyükgöz, Arapçeşme'de projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, Arapçeşme'de projeleri anlattı
Dilovası'na yapılacak parklar için start verildi
YEREL HABERLER Dilovası'na yapılacak parklar için start verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.