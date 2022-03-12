Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü

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Soner GÜLEZER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde İbrahim Açıkkkol (24), caddede karşılaştığı husumetlisi Ramazan Ş. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ramazan Ş. ile İbrahim Açıkkol caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönünce Ramazan Ş. üzerindeki bıçakla İbrahim Açıkkol´u bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Açıkkol, kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, Ramazan Ş.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Soner GÜLEZER

2022-03-12 22:31:16



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