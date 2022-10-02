 Musa'nın ölümünde 37 kişinin silahına el konuldu 



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos'ta başına yorgun mermi isabet eden ve 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki Musa İlter'in ölümüne neden olan silahı ateşleyen kişiyi tespit için jandarmanın çalışmaları sürüyor. Olay günü aynı mahallede sünnet düğünü olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düğünde çekilen kamera, cep telefonu görüntüleri, davetli listesini incelemeye alarak, silahı olanları tespit etti. 37 tabancaya el konulurken, Musa'nın başından çıkarılan mermi ile silahlar karşılaştırılacak.

Kartepe Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta, traktör üzerindeki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Yaralanan Musa İlter özel bir hastanede tedavi altına alınırken, 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Musa, 24 Eylül'de Eşme Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın gerçekleştiği günden itibaren geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay günü aynı mahallede sünnet düğünü olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri düğünün yapıldığı bölgenin tamamında tedbir alarak, mermi kovanı ve çekirdekleri topladı. JASAT ekipleri düğünde çekim yapan fotoğrafçının çektiği fotoğraf ve kamera görüntülerinden düğüne katılanları belirlerken, düğüne katılarak cep telefonlarıyla görüntü alan 16 kişinin cep telefonlarındaki görüntüleri de inceledi. Düğünün yapıldığı ve Musa'nın hayatını kaybettiği alana geçiş yönleri bulunan D-100 ve Eşme Sahil yolu üzerinde bulunan tüm mobese, iş yeri ve evlerin güvenlik kameraları olmak üzere düğün konvoyunun geçtiği yerlerdeki kamera görüntüleri tek tek incelenerek düğüne gelen araçlar tespit edildi. Ayrıca düğünde tutulan takı takanların yazılı olduğu defter ve davetli listesi de incelerek düğüne katılanlar belirlendi. Görüntülerde havaya ateş açanların yanı sıra katılımcılardan silahı bulunan kişiler de araştırıldı. Araştırma kapsamında yaklaşık 150 kişinin ifadesini alan jandarma ekipleri, silahı bulunan, havaya ateş açan, düğün dışında farklı alana ayrılanların olup olmadığı belirlendi.

ÖZEL EKİP GÖNDERİLDİ, MERMİNİN YÖN VE HIZI HESAPLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından içerisinde balistik ve siber suçlar uzmanlarının da bulunduğu bir özel ekip 15 Eylül itibariyle Kocaeli JASAT ekipleriyle birlikte çalışmaya başladı. Dron destekli yapılan çalışmalarda merminin gelebileceği yerlere yönelik, mesafe ve yön tahlilleri yapıldı, merminin 700-800 metre mesafesindeki düğünden ateşlendiği kanaatine varıldı. 37 SİLAHA EL KONULDU

Düğüne katılan, görüntülerde ve ifadelerde tespit edilen kişilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında küçük Musa'nın ölümüne sebebiyet veren mermiyle uyumlu 37 tabancaya el konularak incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Ayrıca aramalarda ele geçirilen kurusıkı ve ruhsatsız silah bulunduran kişiler hakkında işlem yapıldı

MERMİ ÇEKİRDEĞİ İNCELENMEYE ELVERİŞLİ

Küçük Musa'nın ölümün ardından yapılan otopsi ile mermi çekirdeği başından çıkartıldı. Mermi çekirdeğinin zarar görmeden çıkartılması için otopsiye Adli Tıp uzmanın yanı sıra Jandarma Komutanlığı'nda görevli balistik uzmanları katıldı. Çıkartılan mermi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel kurye ile bekletilmeden aynı gün kriminal laboratuvara gönderilirken, mermi çekirdeğinin incelemeye elverişli olduğu öğrenildi. Mermi çekirdeğinin incelemeye gönderilen silahlarla uyumlu olup olmadığı tespit edilecek.

ORMANDA DEDEKTÖRLE ARAMA

Ekipler, düğün dışında kalan alanlarda da silah kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Ekipler, silahı olanların saklama ihtimaline karşı, olay yerinin bulunduğu bölgedeki ormanda arama çalışması yaptı. Silahın ormana atılması ya da gömülmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, tüm alanda dedektörle arama çalışmaları yapıyor. El konulan silahlardan gelecek rapor beklenirken, silah sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda Eşme bölgesinde bulunan tüm kayıtlı silahların inceleneceği öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-10-02 10:23:48



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