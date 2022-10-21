Yeni deniz karakol uçağı göreve başladı

Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanlığı kabul testlerini tamamlayan 5'inci P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni deniz karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığı'nda düzenlenen törenle P-72 deniz karakol uçağı su takının altından geçti. Milli Savunma Bakanlığı, yeni deniz karakol uçağının hizmete girmesiyle ilgili, şu paylaşımda bulundu:
"Deniz Kuvvetleri'mizin gücüne güç katan ve denizlerimizdeki faaliyetlere önemli katkılar sağlayan P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın 5'incisi de kabul testlerini başarıyla tamamladı. Törenle hizmete giren P-72 Karakol Uçağımız Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2022-10-21 15:51:54
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