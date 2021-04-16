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Kocaeli'nin incisi: Derince sanayi, tarım, turizm bir arada

Zeki Aygün, 40 yıllık iş insanı şapkasını çıkardı, siyaset gömleğini giydi. “Bozan değil, yapan olmak istiyorum” şiarını benimsedi. Derince Belediye Başkanı oldu. Aygün, kentte var olan sanayinin ileriye taşınmasına ön ayak olurken tarımdan turizme kentin adını duyuran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Habertürk’e konuştu

Kocaeli'nin incisi: Derince sanayi, tarım, turizm bir arada

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Rizeli bir ailenin çocuğu. Babası çocukları iyi bir eğitim görsün diye Rize’den Kocaeli Derince’ye gelmiş. Küçük yaşta Derinceli olan Başkan Aygün, babasının istediği gibi okudu, elektrik mühendisi oldu. Ardından kentine hizmet etmeye başladı.

İŞ İNSANIYDI BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre bölge ekonomisine iş insanı kimliğiyle 40 yıl boyunca katkı sunan Başkan Aygün, neden siyasete girdiğini “Siyasetin önemli olduğunu gördüm. Çünkü yapan da bozan da siyasetçi olunca ben yapan olmak istedim” sözleriyle açıklıyor. Kendi deyimiyle “yapan olmayı” tercih eden Aygün, siyasete de yabancı bir isim değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ile tanışıklığını ve siyasete girişini şu sözlerle anlattı:

Tayyip Bey'i belediye başkanlığından beri tanıyordum. Bir parti kursa da yanında olsak diyenlerden dua edenlerdendim. Duamız kabul oldu ki parti kurdu ve bizi de il yönetim kuruluna davet ettiler. İl yönetim kurulu, il başkan yardımcılığı, il başkanlığı, milletvekilliği ve belediye başkanı olarak geldik.

PROJE KENTİ DERİNCE

Başkan Aygün’ün Derince’yle ilgili hedefleri de büyük. Tahtalı Göleti Doğa Park projesiyle bölgede turizmi canlandırmak istiyor. Önceliğinde ise gençler var. Aygün “41 proje içinde şu an yüzde 66'sını tamamlamış vaziyetteyiz. 2018 ekonomik kriz, 2019 salgın krizi demedik biz çalışamaya devam ettik. Askeriyeden aldığımız 30 dönümü gençlik merkezi yaptık. Spor tesisi, kütüphaneler oluşturduk” dedi.

“HEDEF KÖYDEN KENTE GÖÇÜ DURDURMAK”

Bölgede sanayinin yanı sıra tarımın da kalkınmasını isteyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köyden kente göçle ilgili “Benim buraya gelen 100 kişiden 99'u iş için geliyor. Benim 7 tane köyüm var. 100-200 dönüm arazisi olan köylülerin çocuklarının buraya gelmemesi gerekiyor. Orada toprağı işlemesi lazım. Derince sanayi bölgesi ama herkes sanayide çalışırsa tarımı kim yapacak? Yeri olan insanların yerinde kalması gerek” ifadelerini kullandı.

DERİNCE ASPİR YAĞI ÜRETİYOR

Başkan Aygün, milletvekiliyken araştırmasını yaptığı aspir yağı üretimini belediye başkanı olunca Derince’de hayata geçirdi. Projenin nasıl vücut bulduğunu ise şöyle anlattı: Bir projem vardı Almanlarla. Dedim bu ürünü tanıtayım ama tabi kimse tanımıyor. İşte burada o ürünü aspir bitkisin 2019'da ektik, ürün aldık. Bunun sürdürülebilmesi için yerinde imalat olması lazım. Aspir yağ tesisi kuruyoruz. Yanına bir de süt tesisi ve mısır kurutma dedik. Çünkü bu üç ürün ilçemizde üretiliyor. Köyden kente göçü engellemek için istihdamı sağlayan bir tesisleşme yapıyoruz.

OLİMPİYATLARA ÇENE SUYU

Derince’nin ihraç kalemleri arasında kentten çıkan suyun da girdiğini kaydeden Aygün, şöyle konuştu: 100 yıl öncesine kadar saraya gidiyordu bu su. Katar’da düzenlenecek 2022 Olimpiyatlarında çene suyu içilecek. Şu an başlandı, bayiliğini de kurduk.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

“Kentsel dönüşüm için 30 dönümlük bir alan vardı ihalesini yaptık” diyen Aygün, sözlerini şöyle devam etti: 427 daire 7 iş yeri olan 10 dönüm yeşil alanı ve her daireye iki garajı olan yeri yüzde 75 bitirdik.

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