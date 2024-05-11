Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!

Trendyol 1. Lig’de son hafta karşılaşmasında bugün ezeli rakibi Sakaryaspor’a 2-0 mağlup olan Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan, kulüp başkanı Recep Durul, “Evet, yoları ayırdık. Yeni hocamız yarına kadar belli olacak” dedi. Detaylı bilgi vermek istemeyen Durul, sözleşmeyle ilgili de hafif koşullarda yükümlülük olduğunu söyledi.

ERTUĞRUL SAĞLAM İDDİASI

Mustafa Gürsel ile yollarını ayıran Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile anlaştığı iddia edildi.

Ertuğrul Sağlam, Şubat ayında Kocaelispor'dan ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adam takımının başında 24 maça çıkıp 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.