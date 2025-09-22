Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin katılımcılara hem tarihsel bir perspektif hem de güncel sanat okumaları kazandıran yetişkin eğitim programları devam ediyor. Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu tarafından verilen ve ilk dönemine yoğun ilgi gösterilen “Köklerinden Günümüze Türk Resmini İzlemek” başlıklı program, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş içeriğiyle 14 Ekim Salı günü yeniden başlıyor.

Sekiz hafta boyunca devam edecek program, resim sanatımızın gelişimini ve yerel sanat mirasımızın çeşitliliğini derinlemesine kavramak isteyen katılımcılara rehberlik edecek. Her Salı 18.30-20.30 saatleri arasında düzenlenecek oturumlarda, Anadolu’daki betimleme geleneklerinin Göbeklitepe’den Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan köklü izi sürülecek; minyatür sanatından tuval resmine geçiş süreci ve bu alandaki öncü isimlerin çalışmaları ele alınacak. Programda ayrıca 1914 Kuşağı’nın yankıları, dönemin kadın ressamlarının katkıları ve d Grubu’nun arayışları değerlendirilecek; 20. yüzyıldan günümüze uzanan bireysel ifade biçimleri ve çağdaş sanattaki yansımaları irdelenecek.