Kanda bulunan steroid lipitler olarak adlandırılan kolesterol; hücre membranlarının düzgün çalışması için gerekli olan bir yağdır. Vücudun kendi ürettiği bu yağ belli oranlarda olması gereklidir. Yüksek miktarda olmasıyla birtakım damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıklarını tetiklemektedir. Kolesterol yükselmesi halinde verebileceği zararları en aza indirgemek için günlük yiyecekler açısından dikkatli bir şekilde beslenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ülkemizde kolesterol oranı oldukça fazla ortaya çıkar genç yaşlarda dahi yüksek kolesterol olan kişilerin olması beslenme şeklinin daha fazla yağlı ve kolesterol yapıcı gıdalar ile yapılmasından kaynaklanmaktadır. Kolesterol yapan en önemli gıdalar arasında yer alan kırmızı et ülkemizde en çok tüketilen besinlerden birisidir. Çoklu ve tekli doymamış yağ oranına sahip olan gıdalar kolesterolü önlemede ve düşürmede yardımcı olmaktadır. Özellikle beslenme biçimine sağlıklı bir şekilde uygulamakla ve bazı yasak olan gıdalardan uzak durmakla kolesterol dengeli bir şekilde olması sağlanabilir.

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan gıdalar

Tekli ve doymamış çoklu yağların kolesterole etkisi: Kolesterolü düşürmede yardımcı olan birtakım yağlar genellikle tekli ve çoklu doymamış yağlar olarak adlandırılır. Bu yağlar arasında yer alan fındık yağı, zeytinyağı, avokado fıstık gibi birtakım besinlerin yağları bulunmaktadır. Özellikle kolesterol azaltma oranın olarak yüzde 18’lik bir orana sahip olan bu yağların tüketilmesi ile kolesterol oranı dengede tutulabilir. Yüksek oranda kolesterol artırıcı etkiye sahip olan hayvansal yağlar yerine bitkisel yağların tercih edilmesi bu sayede kolesterolü ciddi bir şekilde azaltmaya yardımcı olmaktadır. Günlük tüketim içerisinde doymamış yağ tüketmek etkili bir fayda sağlayacaktır. Bu arada günlük tüketim içerisinde doymuş yağ oranı yüksek olan gıdalardan uzak durmak ve mümkün olduğunca bu konuda dikkat etmek kolesterol oranını azaltma da faydalıdır. Çoklu doymamış yağ içeren zeytinyağı yüzde 7.9 oranında bir kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir. Özellikle Akdeniz bölgelerinde tüketilen zeytinyağı bu bölgelerde kolesterolün düşük olmasının ifadesi olarak ortaya çıkar.

Tahılların Kolesterole etkisi: Özellikle kepekli tahıllar kötü kolesterol seviyesinin düşmesine etken olan en önemli besinler arasında yer alır. Sabah kahvaltılarında çok fazla tüketilen beyaz un içeren ekmeklerin yerine içinde kepek bulunan ekmeklerin tüketilmesi kolesterol ile mücadele için önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra yulaf bol tahıllı ekmek yüzde 7 ila 14 oranında kolesterolü düşürme oranına sahiptir.

Sarımsağın kolesterole etkisi: Birtakım araştırmalara göre günde yarım diş sarımsak tüketmek kolesterol düzeyini yüzde 9 ile 12 oranında azalttığı belirtilmiştir. Bu etkinin vücuda yansıması için sarımsağın çiğ olarak tüketilmesinin gerekli olduğu belirtilmektedir.

Keten tohumunun kolesterole etkisi: Gün içerisinde 50 gram kadar tüketilen keten tohumu sağlıklı bir yetişkin için yüzde 8 oranında kolesterolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle kilolu olanların tüketebileceği keten tohumu yüzde 14 oranında kolesterolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca sindirim sistemini de çalıştıran keten tohumu oldukça faydalıdır ancak uzun süre tüketmek kilo kaybına yol açabilir.

Likopenli gıdaların kolesterole etkisi: Sebze ve meyvelere kırmızı rengini veren pigmentlerden olan likopen karpuz domates gibi birçok kırmızı renkte olan gıdalar da bulunmaktadır. Likopen Bu sebze ve meyvelere kırmızı rengini veren pigment içerir. Likopen kötü kolesterol arasındaki bağlantı biraz çelişkilidir bazı çalışmalar içerisinde yüzde 10 ile 17 düzeyinde kolesterolü düşürdüğü söylenirken bazılarında ise kolesterolü etki etmediğini belirtmektedir. Ancak genel olarak likopenin kolesterolü azalttığı yönünde yüksek oranda görüş birliği olduğudur.

Bademin Kolesterole etkisi: Gün içerisinde bir porsiyon kadar badem tüketilmesi yüzde 10 oranında kolesterolü azaltmaya etki eden içeriğe sahiptir. Kalorisi yüksek olması nedeniyle bir avuçtan fazlası tüketilmemesi gerekli olan badem oldukça faydalıdır.

Fındık, fıstık ve cevizin kolesterole etkisi: Özellikle kolesterolü azaltma oranı olarak yüzde 7 ila 10 civarında etki eden fıstık, fındık ve cevizin kolesterol üzerinde oldukça büyük etkisi bulunmaktadır. Omega3 açısından zengin ve etkili olan ceviz üstelik doymamış yağ oranına sahip olması nedeniyle bu etkiyi sağlamaktadır. Ancak yüksek kalorili olması nedeniyle gün içerisinde çok fazla tüketilmemeli 4-5 adet şeklinde ayarlanır şekilde tüketilmesi sağlanmalıdır.

Bitki sterolleri ve bitter çikolatanın kolesterole etkisi: Bitter çikolatanın içinde bulunan kakao hayvanlarının bitki strollerinin kolesterolü yüzde 2 ile yüzde 5 arasında azalttığı araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Fitosteroller başta olmak üzere mısır ve soya içerisinde oldukça fazla yer alır.

Arpanın kolesterol için etkisi: Kolesterolü düşürmede etkili olan arpa önemli bir besin maddesidir. Genellikle unlu mamuller içerisinde kullanılan ve kolesterolü yüzde 7 ila 10 düzeyi arasında azalmasına yardımcı olan içeriğe sahiptir.

Yeşil çayın kolesterole etkisi: Özellikle Asya ülkelerinde oldukça fazla tüketilen ve vücut yağını yakıcı özelliğe sahip olan yeşil çay; kolesterolü yüzde 2 ile yüzde 5 oranında azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ancak şekersiz olarak tüketilmesi önem taşır. Çünkü şekerle beraber tüketildiğinde kalori açısından yüksek bir içerik oluşturacaktır.