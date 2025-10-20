Habertürk
        Kolombiya, Washington Büyükelçisini istişare için geri çağırdı | Dış Haberler

        Kolombiya, Washington Büyükelçisini istişare için geri çağırdı

        Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesinin ardından ülkesinin Washington Büyükelçisi'nin istişarelerde bulunmak üzere geri çağırıldığını bildirdi.

        Giriş: 20.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 17:13
        Kolombiya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Villavicencio, "Kolombiya'nın Washington Büyükelçisi Daniel Garcia Pena, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldı ve kendisi şu anda Bogota'da bulunuyor." ifadesini kullandı.

        Villavicencio, ulusal hükümetin konuyla ilgili ileriki saatlerde alınan kararları kamuoyuna açıklayacağını belirtti.

        Ne olmuştu?

        Trump, Cumhurbaşkanı Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurmuştu.

        Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

        Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını vurgulamıştı.

        Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

        Petro ise ilk açıklamasında, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılmış durumda." yanıtını vermişti.

        ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

