Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah çıkardı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah çıkardı!

İstanbul’da müşteri gibi bir kuyumcuya giren kadın soyguncu, koluna ve boynuna taktığı 600 bin lira değerindeki altınları çaldı. Çantasından para yerine silah çıkartan kadın kaçtıktan kısa süre sonra yakalanırken, soygun anı kameraya yansıdı

Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah çıkardı!
Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah çıkardı!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da olay, 8 Eylül'de, saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.

ALTINLARI BOYNUNA VE KOLUNA TAKTI

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre kadın soyguncu önce müşteri olarak kuyumcuya girdi. Daha sonra 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını koluna ve boynuna taktı.

ÇANTASINDAN SİLAH ÇIKARDI

Çantasından para çıkaracak gibi yapan kadın, para yerine silah çekerek kuyumcuya doğrulttu ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kuyumcu sahibi Ö.Ö. (27) konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİK TESPİTİ

Bunun üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik kameralarını izledi. Kimlik bilgileri tespit edilen 26 yaşındaki A.Ö. isimli kadın, olayda kullandığı silah ve çalınan ziynet eşyaları ile birlikte ekipler tarafından yakalandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

A.Ö. isimli şüpheli hakkında sevk edildiği adli makamlarda adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MHP lideri Bahçeli'den "Osmanlı şamarı" mesajı
GÜNDEM Bahçeli'den "Osmanlı şamarı" mesajı
GSB personel alımı başvuru ekranı: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM GSB personel alımı başvuru ekranı:
Mersin’de feci kaza! Karı koca öldü! - Güncel haberler
GÜNDEM Feci kaza! Karı koca öldü!
Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu şartları neler, kimler alabilir ve ne kadar?
GÜNDEM Kırtasiye yardımı şartları ve başvuru ekranı
Son dakika haberi: Eski sevgili dehşeti! Vücuduna 135 dikiş atıldı! - Adana haberleri
GÜNDEM Eski sevgili dehşeti! Vücuduna 135 dikiş atıldı!
İstanbul'da yaşandı! Halı silkeleme cinayeti! - Günün Haberleri
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Halı silkeleme cinayeti!
KYK bursları ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödemeleri başlama tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM KYK bursları ne zaman hesaplara geçecek?
Gaziantep'de intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuşu soyan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Uzman çavuşun silahını ve telefonunu çalan şüpheli ...
Son dakika: Muş'ta 513 personelle operasyon!
GÜNDEM Muş'ta 513 personelle operasyon!
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
GÜNDEM İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.