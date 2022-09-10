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Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah çıkardı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da olay, 8 Eylül'de, saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. ALTINLARI BOYNUNA VE KOLUNA TAKTI İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre kadın soyguncu önce müşteri olarak kuyumcuya girdi. Daha sonra 600 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını koluna ve boynuna taktı.

ÇANTASINDAN SİLAH ÇIKARDI Çantasından para çıkaracak gibi yapan kadın, para yerine silah çekerek kuyumcuya doğrulttu ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kuyumcu sahibi Ö.Ö. (27) konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.