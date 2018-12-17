Pamukkale'deki fabrikada işçi olan Ferdi Bal, kablo makinesinde çalıştığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle kolunu makineye kaptırdı. Ağır yaralanan Bal, iş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Tedaviye alınan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ferdi Bal'ın cenazesi, yakınları tarafından Acıpayam ilçesinin Alaattin Mahallesi'nde kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

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