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Kombide sıcak su arızası

Kombide sıcak su arızası sıkça rastlanan durumlardan biridir. Böyle durumlarda ne yapmamız gerek? Kombinin sıcak su vermemesinin birçok sebebi vardır. Kombide sıcak su arızası için işte çözüm yöntemleri

Kombide sıcak su arızası

Kombiler çok sık kullanılan cihazlardandır. Bu sebeple arada arızalanmaları gayet normaldir. En çok rastlanılan arıza sıcak su vermemesidir. Genelde bu durum ise zamanla içerisinde bulunan malzemelerin eskimesinden meydana gelmektedir. Kombinin sıcak su vermemesinin birçok sebebi vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

  • Diyafram contasının aşınması kaynaklı sorun oluşturabilir. Bu sebeple diyafram contasının değişmesi gerekmektedir.
  • Su akış şalterinde bir sorun olabilmektedir
  • Su akış tribününde bir sorun meydana gelmiş olabilir.
  • Kumanda kolundan kaynaklı problemler olabilmektedir
  • Ntc sensörü ile alakalı bir durum olabilmektedir
  • Mikro swich kontrol edilmelidir

Sıcak su arızasında hangi parçalarda sorun olabilir?

Sıcak su arızası birçok sebep bağlı olarak meydana gelebilmektedir Akış şalteri, tribün, ntc, conta, pompa, elektronik kart, fan, vana, eşanjör de sorun olabilmektedir. Bu yazımızda sıcak su arızasında hangi parçalarda sorun olabilir sorunu cevapladık. Şimdi ise kombi sıcak su vermediğinde neler yapılmalıdır konusu hakkında sizlere bilgiler aktaracağız ve sizleri aydınlatmaya çalışacağız.

Kombi sıcak su vermediğinde ne yapılmalıdır?

Kombi dönem dönem bazı sorunlar meydana getirebilir. Bunun ilki de sıcak su vermemesidir. Peki, sıcak su vermediğinde ne yapılmalıdır? Kombi sıcak su vermiyor ise mutlaka kombiden anlayan uzmanlar ile görüşülmeli ve arıza tespit edilmelidir. Arıza tespit edildikten sonra giderilir. Kombiden anlamayan bir kişi iseniz kendiniz yapmaya çalışmayınız. Çünkü kombiye daha çok zarar verebilirsiniz.

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