Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi! - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi!

        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi. İşte haftanın sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 01:15 Güncelleme: 13.12.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde 5. hafta sona erdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yapıldı.

        Ligde grup aşamasında Türkiye'yi temsil eden tek takım RAMS Başakşehir, Almanya ekibi Heidenheim'i 3-1 yenerek üst tura yükselme umutlarını son maça taşıdı.

        UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

        Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç): 1-2

        Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere): 1-3

        Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya): 2-0

        Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya): 7-0

        Başakşehir-Heidenheim (Almanya): 3-1

        Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre): 1-2

        HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç): 2-2

        Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika): 1-4

        Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya): 0-1

        REKLAM

        Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda): 2-0

        Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3

        Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan): 3-0

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya): 3-1

        Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek): 3-0

        The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan): 0-2

        Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya): 1-0

        St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz): 1-4

        Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 2-0

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın
        Elon Musk, servetine servet kattı
        Elon Musk, servetine servet kattı
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        G.Saray sonunu getiremedi!
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"
        "İlk 8'de çıkmak istiyoruz!"
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        Göz göze
        Göz göze
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?