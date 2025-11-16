Habertürk
        Kongo'da maden sahasında göçük: 70 ölü

        Kongo'da maden sahasında göçük: 70 ölü

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 23:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 00:05
        Kongo'da maden sahasında göçük: 70 ölü
        Ulusal basındaki haberlere göre, Kolwezi'ye bağlı Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.

        İlk belirlemelere göre, 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.

        Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

