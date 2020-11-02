Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etnik gruplar arasında çatışma: 21 ölü

AA

Ulusal medyadaki haberlere göre, KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Rutshuru bölgesinde yaşayan Hutu ve Nande etnik grupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 14'ü Nande, 7'si Hutu etnik grubu mensubu 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralılarla ilgili bilgi verilmezken, bazı bölgelerde hala çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Tarafları hoşgörü ve diyaloğa davet eden Kuzey-Kivu eyaleti Hükümet Sözcüsü Jean Bosco Sebishimbo, basına yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde Hutu ve Nande topluluklarının liderleriyle görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bölgedeki yerli halk, zaman zaman güvenlik güçleriyle de çatışmalara giriyor.