Kongsvinger - Sandnes maçı rakamları

Kongsvinger ve Sandnes, 07 Ağustos 2018 Salı günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Kongsvinger 26 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sandnes 23 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Kongsvinger, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sandnes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 412 kodlu maçı oynayanlar; Kongsvinger galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 4.00, Sandnes galibiyet oranı 3.80. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kongsvinger son haftadaki Tromsdalen müsabasında 0-1 yenildi.

Sandnes ise Fredrikstad maçında 3-0 yenildi.

Kongsvinger, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 12 gol yedi.

Sandnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Sandnes, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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