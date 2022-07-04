Katliam gibi kaza! 5 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Konya'da meydana gelen feci kazada Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.

Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; feci kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.