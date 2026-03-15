Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Konya'da iki katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        Konya'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Giriş: 15.03.2026 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da iki katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Evin birinci katına giren ekipler, içeride dumandan etkilenen bir çiftle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi Ali Sarıtaş ise Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baca kaynaklı çıkan yangının çiftin kaldığı odadaki yatak ve yorganı tutuşturduğu, evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı ve çiftin uykuda iken dumana maruz kaldığı tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'den 'gizlenen' filmin öyküsü

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, hamamların tarihini anlatırken Türkiye'de çekilen "You Can't Win 'Em All" filminin ilginç öyküsünü de aktardı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
