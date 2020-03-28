Konya'da mesire ve piknik alanlarında sıkı denetim

AA

İçişleri Bakanlığının sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin genelgesi kapsamında kentte denetimler artırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, piknik ve mesire alanlarında sürekli denetimlerde bulunuyor.

Belediye görevlilerince girişleri kapatılan mesire alanlarına, piknik yapmak veya gezmek amacıyla gelen vatandaşlara izin verilmiyor.

- Konya Otogarı boşaltıldı

Öte yandan, polis ekipleri, Konya Otogarı çevresinde de önlem alırken, terminalden otobüs giriş çıkışları durduruldu. Yolcuların alışveriş yapabileceği dükkanlar ile dinlenme alanları da boşaltıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, saat 17.00'ye kadar olan seferlerin yapılacağı, sonrasında sadece seyahat izin belgesi bulunanların otogara alınacağı öğrenildi.