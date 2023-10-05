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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesörü vuran 2 kardeş, adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:12 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:12
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesörü vuran 2 kardeş, adliyede (2)
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        2PROFESÖRAÇIĞA ALINDI

        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, her iki profesör Tahir Uluç ve Galip Atasağun'un açığa alındığı, haklarında idari ve cezai soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Prof. Dr. Galip Atasağun, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kalırken, tabancayla ateş eden kardeşi İzzet Atasağun tutuklandı. 

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