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        Çocukluk arkadaşını öldürdü: Eşimle göz göze geldiğini gördüm

        KONYA'da çocuklukarkadaşı Alkan Kalaycı'yı (35), bıçaklayarak öldüren Burhan Yaylacı (35), 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında Kalaycı'yı eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Yaylacı, ''Eşim beni aldatıyordu. Mahallede eşim ve Alkan'ın yattığı dedikoduları çıkıyordu. Olaydan bir gün önce eşim işe tek başına gitti. Dönüşte de Alkan ile birlikte eve geç geldi. Evin bahçesinde konuşuyorduk. Eşim ve Alkan'ın göz göze geldiğini gördüm. Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:30
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        Çocukluk arkadaşını öldürdü: Eşimle göz göze geldiğini gördüm
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        KONYA'da çocuklukarkadaşı Alkan Kalaycı'yı (35), bıçaklayarak öldüren Burhan Yaylacı (35), 'kasten öldürme' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında Kalaycı'yı eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Yaylacı, ''Eşim beni aldatıyordu. Mahallede eşim ve Alkan'ın yattığı dedikoduları çıkıyordu. Olaydan bir gün önce eşim işe tek başına gitti. Dönüşte de Alkan ile birlikte eve geç geldi. Evin bahçesinde konuşuyorduk. Eşim ve Alkan'ın göz göze geldiğini gördüm. Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'' dedi.

        Olay, 25 Haziran saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Yaylacı, tartıştığı çocukluk arkadaşı Alkan Kalaycı'yı vücudunun 8 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Olaydan sonra Antalya'ya kaçan Yaylacı, polis tarafından yakalanıp Konya'ya getirildi. Ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Burhan Yaylacı'nın 'kasten öldürme' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Eşi B.Y.'nin Alkan Kalaycı'yla ilişkisi olduğunu ifade eden Yaylacı, savunmasında, ''Eşim beni aldatıyordu. Mahallede eşim ve Alkan'ın yattığı dedikoduları çıkıyordu. Olaydan bir gün önce eşim işe tek başına gitti. Dönüşte de Alkan ile birlikte eve geç geldi. Evin bahçesinde konuşuyorduk. Eşim ve Alkan'ın göz göze geldiğini gördüm. Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'' dedi. 

        'BÖYLE OLSUN İSTEMEDİM'

        Olaydan bir gün önce evlerinde Alkan Kalaycı ile otururken eşiyle birlikte olduklarını ima eden sözler kullandığını öne süren Yaylacı, arkadaşı Kalaycı evden gittikten sonra da eşi B.Y. ile aldatma konusu nedeniyle tartışıp, kavga ettiklerini söyledi. Savunmasını sürdüren Yaylacı, ''Ertesi sabah eşimin, evi terk ettiğini görünce, ben de eşyalarımı toplayıp, Antalya'ya gitmek için bilet aldım. Sonra Alkan beni arayıp, kendi eşiyle birlikte benimle görüşmek istediğini söyledi. Alkan silah ticareti yapardı. Tabancasının olduğunu biliyorum. Yanına gittiğimde, o aracının içinde otuyordu. Arabanın camından içeri eğilerek, 'Biz arkadaş değil miyiz?' dedim. Sonra Alkan, olayın ne olduğunu bilince eşi G.K.'den tabancasını istedi. Ben de arabanın içerisinde gördüğüm bıçağı alarak bana ve yanımdaki 5 yaşındaki oğluma zarar vermesin diye 1-2 defa bıçakla vurdum. Biz oğlumla kaçarken, Alkan arkamızdan bize doğru tabancayla ateş etti. Bu olay bir namus davasıdır. Alkan benim çocukluk arkadaşımdı, böyle olsun istemedim." diye konuştu. 

        'ALKAN'LA 9 AYDIR BİRLİKTE OLUYORDUK' 

        Burhan Yaylacı'nın eşi B.Y. de tanık olarak dinlendi. Alkan Kalaycı ile ilişkilerinin olduğunu itiraf eden B.Y., ''Böyle bir durumda olmaktan utanıyorum. Alkan'la 9 aydır birlikte oluyorduk. Her şey beni tehdit etmesiyle başladı. Beni, namusumu kirletmeyle tehdit etti. Olaydan bir gün önce eve geldiğinde de Alkan bana göz kırpıp öpücük attı. Eşim bunu gördü. Eşimin kulağına eğilip, benimle birlikte olduğuna ima eden sözler kullandı. O gün akşam, eşimle tartıştık. Ben de sabah evi terk ettim'' dedi. 

        'EŞİMLE BAYRAM ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞTIK' 

        Eşi Alkan Kalaycı, gözleri önünde öldürülen G.K. de tanık olarak ifade verdi. G.K., ''Biz eşimle bayram alışverişi yapmak için çıktık. Burhan aradı. Ondan elektrikli bisiklet satın alacaktık. Trafik kalabalık olduğu için cep telefonunun hoparlörünü açıp öyle konuştu. Burhan eşime 'Şu motoru al. Ben Antalya'ya gidiyorum' diyerek eve çağırdı. Eşim alışverişte olduğunu söyleyip onun Kadınlar Pazarı'na doğru gelmesini istedi. Burhan, 5 yaşındaki oğluyla birlikte taksiyle geldi. Eşimden 50 lira taksi parası istedi. Eşim de 100 lira verdikten sonra Burhan ve oğlu arabaya bindi. Eşim ve Burhan birbirlerine hal, hatır sorduktan sonra, Burhan 'Bunu yapmak zorundayım diyerek' eşimin boğazına yapıştı. Daha sonra yanındaki bıçakla eşimin boğazını kesti, birkaç kez de başka yerlerine vurup, çocuğu alıp kaçtı. Eşim, yaralı haliyle koltuğunun altındaki tabancayı alıp havaya ateş etti. Sonra da yere yıkıldı. Şikayetçiyim'' dedi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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