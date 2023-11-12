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        Otomobilin çarptığı anneanne, kızı ve 3 torunu toprağa verildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:38
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        Otomobilin çarptığı anneanne, kızı ve 3 torunu toprağa verildi (2)
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        SÜRÜCÜTUTUKLANDI

        Konya'da5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden sürücü Sefa Selvi (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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