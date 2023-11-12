Otomobilin çarptığı anneanne, kızı ve 3 torunu toprağa verildi (2)

SÜRÜCÜTUTUKLANDI

Konya'da5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden sürücü Sefa Selvi (19), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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