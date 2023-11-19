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        Motosiklet sürücüsü ağaca çarparak öldü

        KONYA´nınSeydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Buğra Sayın, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sayın olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin devir saatinin 13 binde takılı kalması dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:50
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        Motosiklet sürücüsü ağaca çarparak öldü
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        KONYA´nınSeydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Buğra Sayın, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sayın olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin devir saatinin 13 binde takılı kalması dikkat çekti.

        Kaza, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Buğra Sayın idaresindeki 06 CCH 848 plaka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler Buğra Sayın´ın öldüğünü belirledi. Sayın´ın motosikletinin kadranındaki devir saatinin 13 binde takılı kalması dikkat çekti. Buğra Sayın´ın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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