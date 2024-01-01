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        Konya'da sokakta yeni yıl kutlaması

        KONYA'da kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken vatandaşlar büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 02:06 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:10
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        Konya'da sokakta yeni yıl kutlaması
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        KONYA'da kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken vatandaşlar büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

        Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek pazar yerinde otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık doyasıya eğlendi. Çalan şarkıları eşlik eden vatandaşlar 2023'ün son 10 saniyesini de sayarak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Bu arada güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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