Konya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Amine" ismi verildi.

Konya'da 2024 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Kezban ve Halil İbrahim çiftinin kız bebekleri 3 kilo 750 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Uyanık çifti, 22 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Aileyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da aileye yeni doğan hediye paketi verdi.