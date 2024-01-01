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        Konya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Amine" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:25
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        Konya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
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        Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Amine" ismi verildi.

        Konya'da 2024 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

        Kezban ve Halil İbrahim çiftinin kız bebekleri 3 kilo 750 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

        Uyanık çifti, 22 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

        Aileyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.

        Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da aileye yeni doğan hediye paketi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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