Konya'da "Mekke ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi Konya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

Konya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün tüm Müslümanların yaşadığı en çetin imtihan olduğunu belirterek, Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin toprakları konusunun sadece Arapların değil tüm ümmetin meselesi olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik yürüttüğü soykırım saldırılarına da değinen Kara, şunları kaydetti:

"Mekke'nin Fethi programımızı bu yıl Siyonist İsrail'in her geçen gün artan zulümleri karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak ve Aksa Tufanı ile başlayan kutlu direnişe destek olmak amacıyla Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi olarak Türkiye'de 81 il ve yüzlerce ilçede, Kıbrıs, Azerbaycan ile Avrupa'nın birçok noktasında binlerce kişinin katılımıyla icra ediyoruz. Diğer taraftan biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Bu vesileyle siz değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle bulunuyor oluşu bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulmasının bir göstergesidir."

Program AGD üyesi gençlerin hazırladığı gösterilerin sunulmasının ardından sona erdi.