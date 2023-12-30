Diş teknisyeni, eski eşi ile kızını öldürdü (2)

İLKİFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeğiyle öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan'ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Bekir Doğan'ın ifadesinde "Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dediği öğrenildi.

Gözaltındaki Bekir Doğan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.