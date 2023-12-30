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        KOSKİ'den 7 noktada eş zamanlı vana çalışması

        Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ilçesinde 7 noktada eş zamanlı vana çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:37
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        KOSKİ'den 7 noktada eş zamanlı vana çalışması
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        Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ilçesinde 7 noktada eş zamanlı vana çalışması gerçekleştirdi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış vanaları modern ve uzun ömürlü yeni vanalarla değiştirmek üzere dün gece 7 noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

        Toplamda 12 saat süren çalışmada 11 ekip, 80 personel ile 10 vananın yenileriyle değiştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış vanaları değiştirmek için KOSKİ harekete geçti. Akşam başlayan ve sabaha kadar süren çalışmanın tamamlanmasıyla, bölgede oluşması muhtemel büyük çaplı su kesintilerinin önüne geçildi. Şehirdeki su hizmetinin daha etkin şekilde devam etmesini sağlamak adına önemli bir çalışma gerçekleştiren KOSKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış su şebeke altyapısının yenilenmesi sonucunda, hem su kayıplarının azaltılmasına hem de su hizmetimin kesintisiz ve sürdürülebilir olması çalışmalarına yenisini eklemiş oldu."

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