UHİM 3. Olağan Genel Kurulu, Konya'da yapıldı

Konya'da, Uluslararası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (UHİM) 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Keykubad Köşkü'ndeki genel kurula, Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Bünyamin Akyüz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, 27. Dönem AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Derneğin ulusal çapta ilerlemesi ve karşılaşılan problemlere çözümlerin ele alındığı genel kurulun ardından yapılan seçimde UHİM Genel Başkanı Abdolvahab Salarzehi, oy birliğiyle göreve yeniden seçildi.

Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin oluşturulduğu genel kurulda teşekkür konuşması yapan Salarzehi, geçmiş dönemde yaptıkları faaliyetleri ve gelecekte yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

Salarzehi, "UİHM sadece mezunları buluşturan değil, geçmişi anlatan değil geleceği inşa eden, değer üreten, sorumluluk alan, ümmet bilinciyle düşünen bir yapı olmaktır. Yeni dönemde hedefimiz, birbirimizi daha çok dinlemek, daha çok istişare etmek ve bu büyük ailenin her ferdini sürecin bir parçası kılmaktır. Bu yol, benim yolum değil, bu yol bizim yolumuzdur." dedi.