Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Konya Teşkilat Buluşması'na katıldı:

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, ünvan değişikliği noktasında alınan karara ilişkin "Yetkili sendika ile personel genel müdürlüğü arasında varılan mutabakat gereği bu ay içerisinde ünvan değişikliği sınavının ilanı yapılmış olacak." dedi.

Öztürk, Konya 2 Nolu Şube Başkanlığı tarafından, bir sosyal tesiste düzenlenen Konya Teşkilat Buluşması'nda, bayrağı daha da yukarıya taşımanın sorumluluğu ve bilinciyle mücadele ettiklerini söyledi.

Oluşan birlik ve beraberlik için tüm sendika üyelerine teşekkür eden Öztürk, "Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve bir avuç arkadaşı Memur-Sen'i kurdu. Yokluk içinde durdular, ama inançları ve gayretleri vardı. Bir tohum attılar ve bugüne kadar gelinen süreçte Türkiye'nin en büyük konfederasyonu haline geldik." diye konuştu.

Öztürk, bu mücadelenin bir ve beraber olarak yürütüldüğünü dile getirdi.