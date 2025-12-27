Habertürk
        Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Konya Teşkilat Buluşması'na katıldı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 27.12.2025 - 16:47
        Toç Bir-Sen Genel Başkanı Öztürk, Konya Teşkilat Buluşması'na katıldı:
        Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, ünvan değişikliği noktasında alınan karara ilişkin "Yetkili sendika ile personel genel müdürlüğü arasında varılan mutabakat gereği bu ay içerisinde ünvan değişikliği sınavının ilanı yapılmış olacak." dedi.

        Öztürk, Konya 2 Nolu Şube Başkanlığı tarafından, bir sosyal tesiste düzenlenen Konya Teşkilat Buluşması'nda, bayrağı daha da yukarıya taşımanın sorumluluğu ve bilinciyle mücadele ettiklerini söyledi.

        Oluşan birlik ve beraberlik için tüm sendika üyelerine teşekkür eden Öztürk, "Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve bir avuç arkadaşı Memur-Sen'i kurdu. Yokluk içinde durdular, ama inançları ve gayretleri vardı. Bir tohum attılar ve bugüne kadar gelinen süreçte Türkiye'nin en büyük konfederasyonu haline geldik." diye konuştu.

        Öztürk, bu mücadelenin bir ve beraber olarak yürütüldüğünü dile getirdi.

        Cumhuriyet tarihinde, memur boyutunda sadece 8 dönem toplu sözleşme süreci yaşandığına değinen Öztürk, şunları kaydetti:

        "Bu sözleşmelerinin dördünde anlaşma sağlanmış, dördünde sağlanamamıştır. Memur-Sen ve bağlı sendikalar çalışanları için çok ciddi kazanımlar elde etmiştir. Hizmet kolu boyutuyla değerlendirdiğimizde, orman teşkilatımızda var olan yangın fazla mesaisi ve bu dönem yeni bir kazanım olarak çalışanlarımıza getirdiğimiz yangın tazminatı, kadastro tazminatı, bazı ünvanların özel hizmet tazminatlarındaki artışları gibi en iyi toplu sözleşmelerden birine imza attığımızı söyleyebilirim. Sahanın da bizden beklentileri var. Ünvan değişikliği noktasında aldığımız kararla ilgili, yetkili sendika ile personel genel müdürlüğü arasında varılan mutabakat gereği bu ay içerisinde ünvan değişikliği sınavının ilanı yapılmış olacak. Bu sınavları açtırmak için sürekli gayret ediyoruz."

        Öztürk, program kapsamında ilçe temsilcileriyle, sendikal faaliyetler ve kazanımların ele alındığı İl Divan Kuruluna da katıldı.

