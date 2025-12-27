Seydişehir'de kırsal kalkınma sempozyumu yapıldı

Akademisyenlerce sunum yapılan sempozyuma, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. ​​​​​​​

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Seydişehirli çiftçimiz, kuraklıkla, girdi maliyetleriyle ve değişen iklim koşullarıyla mücadele ederken üretmekten vazgeçmemiş, toprağına sahip çıkmıştır. Bugün düzenlediğimiz bu sempozyum, sahadaki bu güçlü emeği bilimsel bilgiyle buluşturmak, yerel sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üretmek açısından son derece kıymetlidir."ifadesini kullandı.

Seydişehir ilçesinde "Seydişehir Kırsal Kalkınmada Nasıl Bir Yol İzlemeli?" konulu sempozyumu gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.