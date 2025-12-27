Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Konya'da iş insanlarıyla buluştu

        Konya'da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:29
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Konya'da iş insanlarıyla buluştu
        Konya'da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Arıkan, Konya'da bir otelde düzenlenen Sanayici ve İş Adamları Buluşması'nda, partisinin Türkiye Kalkınma Planı çerçevesinde Konya'ya yönelik projelerini anlattı.

        Konya'nın tarım, sanayi ve üretim potansiyeline rağmen ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Arıkan, tarım olmazsa milli ekonominin gelişiminden söz edilemeyeceğini dile getirdi.

        Ata tohumu üretim ve dağıtım merkezi kuracaklarına değinen Arıkan, şunları kaydetti:

        "Anadolu'ya özgü, yerli ve iklime dayanıklı ata tohumlarını bilimsel yöntemlerle geliştirip verimliliği artırılacak ve koruma altına alacağız. Hibrit ve GDO'lu tohumlara bağımlılığı azaltmak amacıyla bu tohumlar çoğaltılarak çiftçilere ücretsiz dağıtacağız. Bu projelerle Konya'mızda doğrudan ve dolaylı olarak 221 bin 400 kişilik bir istihdam oluşturacağız."

        Partisinin Türkiye Kalkınma Planı'nın ham maddeden nihai ürüne uzanan tam bağımsız bir sanayi yapısını hedeflediğini vurgulayan Arıkan, ithalata dayalı üretim yerine yerli ve katma değerli üretimi esas alan bir kalkınma modeli öngördüklerini aktardı.

        Arıkan, kalkınmanın yalnızca ekonomik boyutla sınırlı kalamayacağını belirterek, "Ekonomik büyüme ahlaki temelden koparsa kalıcı bir refah üretemez. Bir milletin dirlik ve düzeninin, refah ve istikrarının, güç ve kudretinin en önemli dayanağın ahlaki ve manevi yapısının sağlamlığıdır. Maddi kalkınma ile manevi kalkınma birbirinden ayrı düşünülemez." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

