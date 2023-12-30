Konya'da sis etkili oldu

Konya'da etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücülere zor anlar yaşatan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Trafik ekipleri sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sis, kent merkezinde de etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.