Karapınar'da "Bir bilene sor" konferansı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Bir bilene sor" konferansında gıda ve süt sektöründeki gelişmeler anlatıldı.

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda, gıda ve süt sektöründeki güncel konulara ilişkin deneyimini aktardı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Tartan, sektördeki güncel konulara ilişkin sunum yaptı.

Programa, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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