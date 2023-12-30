Diş teknisyeni, eski eşi ile kızını öldürdü KONYA'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan´ı (17) tabancayla vurarak öldürdü.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan´ı (17) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer´in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan´ı tabancayla vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis tarafından gözaltına alındı.

Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.