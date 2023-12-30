Son dakika haberi MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
MİT, PKK/YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı ilçesinde düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. İşte operasyonun detayları...
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin maliye yapılanması sözde sorumlularından "Viyan" kod isimli Remziye Altığ'ı Suriye Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye Altığ'ın, örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye’de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip terörist Remziye Altığ'ı yakın takibe aldı. Altığ, Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
REMZİYE ALTIĞ KİMDİR?
"Viyan" kod isimli Remziye Altığ, 2016 öncesinde Türkiye’de örgütsel faaliyetler yürüttü. Mersin’de, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize etti. Örgütün eylemsel planlamalarında yer aldı.
2016’da örgütün kırsal kadrosuna katıldı. Suriye alanındaki faaliyetlerinde yer aldı. Daha sonra PKK/YPG’nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı.