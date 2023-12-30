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        Konya'da iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 01:06 Güncelleme: 30.12.2023 - 01:15
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        Konya'da iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Fırat K. idaresindeki 07 AUK 023 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde takla attı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Havin K. ile Nebahat K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer kazada ise Hakan G. idaresindeki 42 RD 516 plakalı otomobil, Seydişehir-Ketenli kara yolu Dikilitaş Mahallesi yakınında devrildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdullah Ö, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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