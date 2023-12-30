Konya'da iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fırat K. idaresindeki 07 AUK 023 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde takla attı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Havin K. ile Nebahat K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise Hakan G. idaresindeki 42 RD 516 plakalı otomobil, Seydişehir-Ketenli kara yolu Dikilitaş Mahallesi yakınında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdullah Ö, Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

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