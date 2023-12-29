Seydişehir'de soğuk hava deposu ile tohum eleme tesisi hizmete girdi Seydişehir'de soğuk hava deposu, meyve-sebze kurutma tesisi, tohum eleme tesisi ile 11 ticari iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Seydişehir'de soğuk hava deposu, meyve-sebze kurutma tesisi, tohum eleme tesisi ile 11 ticari iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta, tesisin bölgeye hizmet edeceğini söyledi.

Tesisin, çiftçilere ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağına işaret eden Altay, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da Alaylar İki Mahallesi Hafif Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen tesis ve dükkanların toplam maliyetinin 70 milyon lira olduğunu vurguladı.

Tutal, Seydişehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçeye kazandırılan tesisin kısa sürede tamamlandığını kaydetti.

Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile davetliler katıldı.