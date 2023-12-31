Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ethem G. idaresindeki 33 ALG 144 plakalı otomobil, Akşehir Yunak kara yolu Söğütlü Kavşağı'nda, İsa Elverişli yönetimindeki 42 DU 048 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elverişli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 33 ALG 144 plakalı otomobildeki yolcu Tuğba G. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Konya'da eski eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da eski eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
        Başkan Altay, Bozkır'da yeni otogarı inceledi
        Başkan Altay, Bozkır'da yeni otogarı inceledi
        Diş teknisyeni, eski eşi ile kızını öldürdü (2)
        Diş teknisyeni, eski eşi ile kızını öldürdü (2)
        KOSKİ'den 7 noktada eş zamanlı vana çalışması
        KOSKİ'den 7 noktada eş zamanlı vana çalışması
        Konya'da 42 yaşındaki hastanın 6 damarına koroner baypas yapıldı
        Konya'da 42 yaşındaki hastanın 6 damarına koroner baypas yapıldı