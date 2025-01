Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazda mahsur kalanlar için ekipler çalışma başlattı (3)

BİNADA14 DAİRE, 7 DÜKKAN BULUNUYOR

Selçuklu ilçesinde çöken binada 14 daire ve 7 dükkan bulunduğu belirtilirken, gürültüyü duyup son anda kurtulan 2 kişiden 1'inin anksiyeti rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, “Binada yıkım, kendiliğinden bir yıkımla gerçekleşti. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu eski bina ruhsatlı ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş, bu bina olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz tabii binanın altında vatandaşımız var mı? Nedir durumları? Onlara bir an önce ulaşmak. Binadan çıkan 2 vatandaş söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair çıkan vatandaşlardan gelen bir bilgi var. Tabii bunun dışında da başka vatandaşlarımızın da olma ihtimali var. Binada her türlü çabayı şu anda kurumlarımız ortaya koyuyorlar. Gerek merkezi idare, gerek yerel yönetim bütün ilgili kurumlarımız. Şu anda sahada en az önce sordum Sayın Valimize yeterli ekibin araç gerecinin olduğunu ifade etti ama her ihtimale karşı başka takviye birtakım unsurlar da harekete geçmiş durumda. Temenni ederiz ki sağ salim kurtulsun, varsa enkaz altında vatandaş. Şu anda temel önceliğimiz bu. Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede yine çeşitli araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Kimlerin olabileceğini muhtemel duruma ilişkin yine araştırmalar yapılıyor. Şu an itibariyle bilgimiz bunlar. Dediğim gibi şu an temel önceliğimiz bu arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekipler işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabii ki dua ediyoruz, temenni ediyoruz.” dedi.

‘ENKAZDAN ÇIKAN DUMANA EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR’

Cevdet Yılmaz, enkazdan çıkan dumanın nedeninin belli olmadığını belirterek, “Küçük yangın durumu söz konusu olabilir, ahşap da var biliyorsunuz binada. Ona müdahale ediyor şu anda. Ekipler gerekli müdahaleyi yapıyorlar.” İfadesini kullandı.