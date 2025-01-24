GÜNCELLEME 3 - Konya'da 3 katlı bina çöktü

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada birilerinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

- "İçeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbetteki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."

Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi.